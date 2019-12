Programa de combate a enchentes da prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias informa que foi iniciado o desassoreamento do Canal das Velhas, no bairro Nova Campinas, no terceiro distrito. o trabalho começou na semana passada.Também está sendo realizada a limpeza do Canal Jaques de Molay, em Jardim Primavera, no segundo distrito, no trecho entre a Rodovia Washington Luiz e a Praça do Rotary.

Limpeza do Canal Jaques de Molay em Duque de Caxias - Leonardo Pereira/SMO/divulgação



De acordo com o governo municipal, a prevenção das enchentes durante as chuvas de verão é uma das grandes preocupações. Para minimizar esse problema, o prefeito Washington Reis lançou um programa, em 2017, que já beneficiou várias regiões críticas da cidade e milhares de moradores. A Secretaria Municipal de Obras é a pasta responsável pelo programa de combate às enchentes que já limpou, em três anos, mais de 200 quilômetros de rios, canais e valões. De acordo com o governo municipal, a prevenção das enchentes durante as chuvas de verão é uma das grandes preocupações. Para minimizar esse problema, o prefeito Washington Reis lançou um programa, em 2017, que já beneficiou várias regiões críticas da cidade e milhares de moradores. A Secretaria Municipal de Obras é a pasta responsável pelo programa de combate às enchentes que já limpou, em três anos, mais de 200 quilômetros de rios, canais e valões.

Limpeza do Canal das Velhas em Duque de Caxias - Leonardo Pereira/SMO/divulgação

Ainda de acordo com o governo municipal, apesar do esforço da prefeitura em manter os cursos d’água limpos para facilitar o escoamento das águas, principalmente durante o verão, em algumas regiões os moradores insistem em jogar lixo e resíduos sólidos na beira dos córregos.



“A Secretaria de Obras procura manter limpos principalmente os canais que cortam bairros e comunidades para evitar enchentes e alagamentos nos períodos de chuva forte. Durante esse trabalho, que é manual e também conta com o reforço de máquinas, encontramos todo tipo de material no leito. É comum encontrarmos sofás, geladeiras, fogões, colchões e até armários impedindo a passagem das águas”, disse o secretário de obras João Carlos Grilo.

Limpeza manual do Canal Jaques de Molay em Duque de Caxias - Leonardo Pereira/SMO/divulgação



