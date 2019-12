Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias recebe, no próximo sábado, 21/12, o espetáculo “Vila Encantada de Natal”, trazendo a magia do Natal e várias atrações gratuitas para a população.



Apresentado pela Enel e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Lei Estadual de Incentivo a Cultura, a Vila Encantada de Natal vem conquistando mais e mais pessoas de todas as idades. Nesta terceira edição, o evento chega a dez municípios do estado com uma programação ainda maior, com oficinas de enfeites natalinos e brinquedos sustentáveis, oficinas de canto & coral, espetáculo teatral e cinema.



Duque de Caxias recebe mais uma edição do espetáculo Vila Encantada de Natal - Juliana Chalita/divulgação

Em Duque de Caxias o evento acontece no sábado (21), na Avenida A, esquina com a Ponte da Rua J, em Nova Campinas, das 9h às 21h, e conta com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.



O evento produz muita magia para tocar os corações dos moradores dos 10 municípios que receberão a Vila Encantada de Natal, que chega com uma programação que resgata da tradição natalina os valores humanos mais essenciais, como o amor, a fraternidade, a esperança.



A Vila Encantada de Natal e um evento itinerante que promove diversas atividades desde a sua chegada em cada localidade. E para compartilhar arte, cultura e tecnologia nas cidades visitadas, a programação em Duque de Caxias começa a partir das 9h e conta com as seguintes oficinas: de canto & coral, de enfeites natalinos e de brinquedos sustentáveis, produzidos com material reciclável. Ano passado, o evento recolheu meia tonelada de material pet, por meio do grupo Reciclação, do Morro dos Prazeres, que também ministra as oficinas. Os participantes da oficina de canto & coral, coordenada por professoras da Escola de Musica da Rocinha, serão convidados a subir ao palco no inicio da noite, para encantar a todos com um breve recital de Natal. Para participar das oficinas de Natal e só chegar cedo para garantir o seu lugar.



Vila Encantada de Natal terá oficina de brinquedos de materiais recicláveis - Juliana Chalita/divulgação

Na parte da tarde a programação inicia com um Globo de Neve Gigante, a exibição do filme “Olaf – em uma aventura congelante” (curta-metragem da Disney) e a tao esperada encenação do espetáculo teatral “Vila Encantada de Natal – A magia que Ilumina”, que emociona o publico com os personagens Papai Noel (Beto Vandesteen); Arvore de Natal (Paula Frascari); Duende (Luis Fernando Bruno); Estrela (Nady Oliveira); Boneco de Neve (Luiz Borges). O espetáculo conta com efeitos especiais surpreendentes e cenário produzido com animações interativas, transformando a carreta palco em um grande acontecimento nas localidades onde se instala. O filme “Olaf – em uma aventura congelante” e o espetáculo teatral “Vila Encantada de Natal – A magia que Ilumina”, contarão com tradução em Libras e Audiodescrição.



Vila Encantada de Natal resgata os valores humanos que simbolizam as festas natalinas. Saiba mais sobre a programação, através das Redes Sociais do evento:

Site: www.vilaencantadadenatal.com.br

Facebook - https://www.facebook.com/vilaencantadadenatal/

Instagram - https://www.instagram.com/vilaencantadadenatal/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYFfdEPi2YVm9B39eYZkvOA

Imagens para TV: https://youtu.be/fRhIa5jv4_4



Servico:

“Vila Encantada de Natal – Duque de Caxias”

Local: Avenida A, esquina com a Ponte da Rua J - Nova Campinas

Data: 21 de dezembro de 2019

Horário: 9h às 21h

Classificação: Livre – Entrada Franca

Programação:

9h as 12h: Oficina de Arte da Vila:

Sala 1 - Enfeites Natalinos e Brinquedos Sustentáveis; Sala 2 - Canto & Coral.

14h as 17h: Oficina de Arte da Vila:

Sala 1 - Enfeites Natalinos e Brinquedos Sustentáveis; Sala 2 - Canto & Coral.

A partir das 17h - Atração: Globo de Neve Gigante

18h: Cinema de Natal: Olaf em uma nova aventura congelante

19h: Apresentação Canto Coral

20h: Espetáculo teatral: Vila Encantada de Natal – A magia que ilumina

21h: Encerramento do Evento