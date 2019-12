Prefeitura de Caxias paga aposentados e pensionistas

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através do IPMDC (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município), fez uma nova remessa de pagamento para os aposentados e pensionistas, referente à folha do mês de outubro, na segunda-feira (16/12). Receberam 894 servidores que ganham de R$ 4.000,01 até R$ 6.250,00 líquidos, totalizando o percentual de 63,4% do quantitativo de funcionários. De acordo com o governo municipal, até o momento já receberam 3.451 servidores inativos e foram investidos R$ 9,9 milhões no pagamento desta folha.

A Prefeitura lembra ainda que tem feito um grande esforço orçamentário para honrar os compromissos com o funcionalismo e que o pagamento tem sido tratado como a principal prioridade do governo municipal. No momento, a PMDC está pagando a 40ª folha salarial em 36 meses de trabalho da atual gestão.

Os servidores devem aguardar o processamento bancário para terem os valores disponíveis para movimentação nas contas. Ainda segundo o governo municipal, novos pagamentos serão feitos nos próximos dias, de acordo com a entrada de receita, até que todo o funcionalismo tenha recebido.