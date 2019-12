PMERJ publica relação de inscritos para o III Colégio Militar

Duque de Caxias - A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realizará no dia 26/12, às 10h, no auditório da Biblioteca Leonel de Moura Brizola, situada na Praça do Pacificador, s/nº, Centro de Duque de Caxias, o sorteio público para o processo de seleção e classificação de candidatos à matrícula no Colégio da Polícia Militar (lll CPM/RJ) para o ano letivo de 2020. São oferecidas 45 vagas para livre concorrência, sem nenhum tipo de reservas de vagas, para o 6º ano do Ensino Fundamental.

A Polícia Militar reforça que é necessário observar atentamente a relação de inscritos no site da PMERJ ( http://cpmi.pmerj.rj.gov.br/caxias_2020.pdf ), bem como o cronograma do edital. Nesta quinta-feira (19/12) uma equipe receberá aqueles responsáveis que verificaram questões conflitantes ou divergentes. Os organizadores lembram que esta ação faz parte do edital.