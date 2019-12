Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias concluiu a instalação do novo sistema de iluminação de LED em uma das principais vias do primeiro distrito, a Avenida Brigadeiro Lima e Silva. Toda sua extensão (da Praça Roberto Silveira a Rodovia Washington Luiz) foi beneficiada com a nova iluminação, entregue durante o último ensaio técnico do ano da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, no domingo (14/12). Também receberam nova iluminação no bairro Jardim 25 de Agosto as Ruas Marechal Deodoro e Marechal Floriano. Foram instalados mais de 200 postos de iluminação nas três vias.

Avenida Brigadeiro Lima e Silva ganha iluminação de LED - Eliakin Moura

De acordo com o governo municipal, o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida para os moradores de Duque de Caxias sempre foi uma das preocupações do prefeito Washington Reis, desde que assumiu o governo em 2017. Na época, cerca de 60% das ruas do município estavam com a iluminação precária. Hoje, a realidade é outra. Com o programa “Caxias Cidade Luz”, os bairros estão iluminados proporcionando mais segurança para população e a cidade é considerada uma das que mais investiu em serviços públicos. Nos últimos três anos o programa atuou nos quatro distritos.



Hoje, o atendimento às demandas é feito em até 72 horas. Os moradores podem solicitar a troca de lâmpadas pelo telefone 2676-9099 e pelo whatsapp 998245903. As solicitações pelo telefone fixo podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Pelo whatsapp, logo que o serviço é executado o solicitante recebe uma mensagem da prefeitura. Entre os serviços feitos estão a troca e instalação de reatores, relês, cabeamento e bases, além da troca de lâmpadas sódio e multivapor metálica, de braços de luz e substituição de fiação elétrica.



Este ano já foram realizados 153 mil reparos de lâmpadas comuns e implantados 6.692 pontos de LED nos distritos. Entre as regiões beneficiadas estão os bairros Jardim Olimpo, Vila Canaã, Parque Santo Antônio, Vila Bonanza, Parque Beira Mar, Jardim Primavera, Imbariê (passeio público e Casinhas), Jardim Leal, Olavo Bilac, Gramacho, Chacrinha, Centenário, Parque das Missões, Figueira, Narcisa Amália, Parque Lafaiete, Prainha, Lagunas e Dourados (em andamento). Também recebeu nova iluminação a Avenida Automóvel Clube, em Santa Cruz da Serra.



Além disso, já contam com o novo sistema de iluminação o Calçadão da Rua José de Alvarenga, a Avenida Leonel de Moura Brizola (antiga Presidente Kennedy), trechos do centro e ruas adjacentes, incluindo a Praça do Pacificador, a Praça do bairro Dr. Laureano, onde fica o Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, e a Praça da Mantiquira, em Xerém.