Caxias Shopping realiza Saldão de Verão com descontos de até 70%

Duque de Caxias - O ano novo nem bem começou e já há promoções por todo o país. No Caxias Shopping, da Aliansce Sonae, o consumidor vai encontrar descontos que podem chegar a 70% a partir desta sexta-feira. A promoção vai até domingo, dia 12 de janeiro. Há opções bastante variadas, que vão de vestuários e acessórios, passando por eletrodomésticos e até eletrônicos.

Para a Gerente de Marketing da Aliansce Sonae, Ana Paula Niemeyer, esta é uma excelente oportunidade para que os consumidores encontrem produtos a preços mais atrativos.

“A oferta de produtos com descontos é bem ampla; para o consumidor é uma possibilidade de fazer boas compras. Para o lojista, é um momento para incrementar as vendas de final de ano e liquidar os estoques para renovar as coleções”, afirma Ana Paula.

Confira alguns exemplos do Saldão de Verão:

CAXIAS SHOPPING

MahaMan - T-shirt - de R$ 59,99 por R$ 29,99

Aquamar - Blusa de tricô - de R$ 49,99 por R$ 29,99

Aquamar - Blusa de manga - de R$ 79,99 por R$ 59,99

Aquamar - Saia longa - de R$ 129,99 por R$ 99,99

Aquamar - Macaquinho - R$ 119,99 por R$ 89,99

Aquamar - Claça de tecido - de R$ 119,99 por R$ 99,99

Estilleira - T-shirt - de R$ 169,90 por R$ 69,90

Estilleira - T-shirt algodão - R$ 109,90 por R$ 69,90

Le Postiche - Mochila executivo para laptop - de R$ 119,99 por R$ 89,99

Le Postiche - Mala Wis tamanho P - de R$ 279,99 por R$ 199,99