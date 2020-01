Duque de Caxias realiza mais um mutirão contra o sarampo

Duque de Caxias - Na próxima quinta-feira, dia 16 de janeiro, das 9h às 13h, acontece mais um mutirão de vacinação contra o sarampo em Duque de Caxias. Desta vez serão contemplados os moradores do Parque Marilândia, em Campos Elíseos. A base da ação será a Associação de Moradores de Campos Elíseos, na Av. São Paulo, nº 206 (em frente ao Sacolão/próximo a Rua do Quintal), no segundo distrito.

Vacinação contra o sarampo ocorre em Duque de Caxias - Divulgação

Os mutirões de vacinação contra o sarampo tem o objetivo de interromper a circulação do vírus e bloquear a incidência de casos da doença na cidade de Duque de Caxias. Além dessas ações, a Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando a vacina em mais de 50 unidades espalhadas nos quatro distritos.

Mutirão contra o sarampo

Dezenas de pessoas responderam a convocação da Prefeitura de Duque de Caxias e marcaram presença em mais um mutirão de vacinação contra o sarampo promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, na última semana, na UBS Calundu, no bairro Pantanal. Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), durante a ação foram imunizadas 145 pessoas e realizada a verificação de 205 cadernetas de vacinação. A ação teve como público-alvo crianças de 6 meses a 2 anos, faixa etária que corresponde a 90% da população mais afetada pela doença no município, além de jovens e adultos até 49 anos.



Veja a lista com horários e endereços das unidades de saúde com a vacina do sarampo, acessando o link https://duquedecaxias.rj.gov.br/noticia/prefeitura-de-duque-de-caxias-disponibiliza-vacina-contra-o-sarampo-em-mais-de-50-unidades-de-saude/1787.