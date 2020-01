Ciclovia de Imbariê está sendo recuperada pela prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras de Duque de Caxias está recuperando a ciclovia de Imbariê, que liga o bairro a Parada Angélica, no terceiro distrito. Pista importante para os moradores, a ciclovia ganhou calçada de piso intertravado e está recebendo pavimentação asfáltica, seguindo o modelo implantado na ciclovia da Avenida Automóvel Clube, também no terceiro distrito. As obras estão sendo realizadas por administração direta e fazem parte do programa de melhoria dos bairros, implantado em 2017 pelo prefeito Washington Reis.

Secretário de Obras de Caxias, João Grilo, visita obras de ciclovia - Leonardo Pereira/SMO/Divulgação “A recuperação dos 3.390 metros de ciclovia vai beneficiar centenas de moradores da região que usam a bicicleta como meio de transporte”, disse o secretário de Obras, João Carlos Grilo, que visitou o local nesta sexta-feira (10), com o subsecretário Valber Januário.