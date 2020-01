Conselheiros tutelares tomam posse em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), órgão vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou na última sexta-feira, 10, no Teatro Raul Cortez, no Centro, a cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares que atuarão na defesa dos direitos das crianças e adolescentes de Duque de Caxias, eleitos para a gestão 2020/2023.

Conselheiros tomam posse em cerimônia no Teatro Raul Cortez - Divulgação

Estiveram presentes na solenidade, representantes do legislativo, do governo municipal, autoridades na área de proteção à criança e adolescente, familiares dos novos conselheiros e o público em geral. Em sua fala, a presidente do CMDCA/DC, Glaudinéa Soares, explicou ao público que o município possui seis Conselhos Tutelares e em cada um deles assumiram cinco novos conselheiros. Ao ser empossada como conselheira tutelar de Duque de Caxias, a assistente social Elizete Morabi ressaltou a importância do cargo.“O trabalho é de muita responsabilidade e será feito continuadamente, assim como a capacitação porque a cada dia aprendemos mais um pouco com cada atendimento. O meu plantão começa nesta terça-feira e estou muito ansiosa para contribuir com o município. Quero agregar a minha profissão a este novo trabalho. Precisamos pensar nas ações preventivas a fim de dialogar com o CRAS, com o diretor da escola do bairro. O diálogo leva a solução, e é o que nós buscamos para a criança e o adolescente”.O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Marcus Vinícius Guimarães (Boquinha), destacou a relevância da atuação dos Conselheiros Tutelares no fortalecimento e na garantia do desenvolvimento de políticas públicas em atendimento às crianças e adolescentes e reafirmou a parceria da gestão pública municipal. O secretário declarou que a pasta dará total apoio e estrutura para que os novos profissionais tenham condições de desenvolver um trabalho de qualidade em atenção às demandas deste público alvo.