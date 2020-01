Caxias Shopping promove Feira de Produtos cultivados sem agrotóxicos

Duque de Caxias - No próximo domingo, dia 19 de janeiro, o Caxias Shopping realiza mais uma edição da “Feira Caxias Shopping”, das 12h às 18h. Quem visitar o evento vai encontrar frutas, verduras, legumes, e até chocolate produzidos de forma natural. O evento é um importante polo de venda e divulgação do trabalho realizado pelos produtores que participam dos programas de agricultura familiar de Duque de Caxias e uma boa opção para quem quer comprar alimentos cultivados de forma natural, sem o uso de agrotóxicos e respeitando as safras dos alimentos.



SERVIÇO: Feira Caxias Shopping

Data: 19 de janeiro

Horário: das 12h às 18h

Local: Caxias Shopping - Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias. RJ. Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 9-9305-3611.