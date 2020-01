Duque de Caxias promove ação social no empreendimento Narcisa Amália II

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, promove nesta quinta-feira, 16, das 9h às 13h, uma ação socioambiental no Empreendimento Narcisa Amália II, no Jardim Rotsen.



O objetivo é conscientizar os moradores sobre a importância do cuidado e preservação do ambiente social e comunitário. O evento será realizado através das secretarias municipais de Saúde e Defesa Civil, Meio Ambiente, Obras e de Trabalho, Emprego e Renda.



Serviços que serão oferecidos:

Secretaria Municipal de Saúde

*Vacinação contra o Sarampo (vacinação dos 6 meses aos 49 anos - necessário a carteira de vacinação);

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

*Emissão de carteira de trabalho digital - necessário levar documento de identidade e CPF;

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

* Trocas de mudas de plantas (10 tampinhas de plástico em troca de cada muda);

Secretaria Municipal de Obras

*distribuição de sacolas descartáveis.