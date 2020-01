Parque das Missões recebe ação social voltada para mulheres

Duque de Caxias - O dia foi todo delas. A Prefeitura de Duque de Caxias realizou nesta quinta-feira, 16, o “Dia Delas”, no bairro Parque das Missões. A ação contou com os serviços da Fundec (Fundação da Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais), da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, Trabalho, Emprego e Renda, com o objetivo de promover o bem-estar das mulheres.



Durante toda a manhã, as moradoras puderam contar com diversas atividades voltadas para o conforto e a saúde da mulher. A população recebeu serviços de beleza e saúde, como auriculoterapia, aferição de pressão, medição de glicose, vacina de sarampo, palestra odontológica, manicure, corte de cabelo, design de sobrancelhas e oficina de artesanato, além de um ônibus à disposição dos munícipes a fim de orientar e emitir a carteira de trabalho digital.

Duque de Caxias realiza ação social para mulheres no Parque das Missões - Divulgação Presente no evento, o presidente da Fundec, Joílson Cardoso, ressaltou a importância destas ações em função da necessidade do governo estar sempre ao lado da população.

“Temos a obrigação de ir aonde os moradores estão para informar sobre os cursos que oferecemos e também esclarecer quaisquer dúvidas a respeito do processo de inscrição”, explicou.



“Fiz os cursos de barbearia, corte e escova, e agora estou fazendo cabeleireiro. Precisava me qualificar profissionalmente para ter meu próprio negócio. Não quero mais ficar desempregada. Quero ser independente financeiramente. Hoje, eu tenho esperança de crescer na vida. Além disso, posso aprender na prática e ver as nossas clientes mais bonitas com a autoestima elevada”, contou a aluna Elenir dos Santos.



Complementando a fala de Elenir, a moradora do Parque das Missões, Renata França Lima, de 47 anos, disse que estas ações são muito importantes na cidade.

“A Fundação promove a formação de novos profissionais e o empoderamento da mulher quando ela conquista um espaço no mercado de trabalho. Hoje, eu estou adorando porque estou tendo a oportunidade de cuidar um pouco de mim. Acabei de fazer a sobrancelha e estou me achando maravilhosa”, brincou Renata.