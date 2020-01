Duque de Caxias faz limpeza de rios e canais

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras de Duque de Caxias está executando a limpeza e desassoreamento do Canal Farias, Vala Sete e Canal Jacques de Molay, todos localizados no segundo distrito. O serviço realizado faz parte do programa de combate às enchentes no município e proporciona maior velocidade de escoamento da água das chuvas.

Limpeza foi realizada no Canal Farias, no segundo distrito - Divulgação A Secretaria vem promovendo ações de limpeza de rios e canais nos quatro distritos para diminuir os impactos das fortes chuvas que acontecem nesta época do ano, beneficiando milhares de moradores que costumam ser afetados nos dias mais críticos. No terceiro distrito também está em andamento a limpeza do Canal das Velhas e do rio Imbariê, que deságuam no Rio Estrela seguindo em direção a Baía de Guanabara.

Duque de Caxias realiza limpeza de canais e rios - Divulgação

Em caso de emergência

A Prefeitura de Duque de Caxias informa que equipes da Defesa Civil estão de prontidão para atender as demandas da população e recomenda:

- Não caminhe pelas águas. Perigo de correnteza, ferimento com objetos, buracos e/ou doenças.

- Não fique na beira de córregos e rios.

- Nunca force a passagem de carros em vias alagadas.

- Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.



Em caso de emergência, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros), 199 e 08000 230 199 (Defesa Civil)