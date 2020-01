Caxias Shopping recebe tributo gratuito ao Legião Urbana

Duque de Caxias - A banda Layout 80 vai levar o público do Caxias Shopping para uma verdadeira viagem no túnel do tempo na próxima sexta-feira, dia 24 de janeiro, com um show imperdível. O espetáculo será um Tributo ao Legião Urbana e terá no repertório os maiores sucessos da banda que marcou e ainda marca gerações. No set list, estarão canções de todos os álbuns lançados pela Legião em uma homenagem muito especial.

O público vai cantar, recordar momentos especiais e se emocionar. O evento faz parte do projeto “Shows de Sexta”, um ponto de encontro para quem quer curtir o início da noite ao som de boa música. O evento é gratuito e começa às 19h30, na Praça de Alimentação.



SERVIÇO: Show Tributo Legião Urbana com a banda Layout 80 no Caxias Shopping

Data: 24 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping. Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias. RJ. Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 9-9305-3611.

Evento Gratuito