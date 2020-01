Duque de Caxias promove mutirão contra o sarampo no primeiro distrito

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil promove nesta quinta-feira, 23, mais um mutirão de vacinação contra o sarampo em Duque de Caxias. A ação acontece das 9h às 13h, em frente ao CEO da Prainha, localizado na Rua Francisco Otaviano, nº 179 – Parque Lafaiete, primeiro distrito.

O atendimento à população será feito no interior do ônibus da Fundec, que ficará estacionado no local. A ação tem como público-alvo crianças de 6 meses a 2 anos - faixa etária que corresponde a 90% da população mais afetada pela doença no município - além de jovens e adultos até 49 anos.

No mês de janeiro, foram realizados mutirões de vacinação na UBS Calundu, no Pantanal; e no Parque Marilândia, em Campos Elíseos. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), também vem realizando bloqueios vacinais nas localidades de Vila Paulicéia, Vila Operária, Jardim Primavera, Vila São Luiz, Parque Eldorado, Parque Marilândia, Jardim 25 de agosto, Itatiaia, Vila

Leopoldina e Calundu.

Os mutirões de vacinação contra o sarampo tem o objetivo de interromper a circulação do vírus e bloquear a incidência de casos da doença na cidade de Duque de Caxias. Além dessas ações, a Secretaria Municipal de

Saúde disponibiliza a vacina em mais de 50 unidades espalhadas nos quatro distritos.



Veja os endereços e horários das unidades, acessando o link:

https://duquedecaxias.rj.gov.br/noticia/prefeitura-de-duque-de-caxias-disponibiliza-vacina-contra-o-sarampo-em-mais-de-50-unidades-de-saude/1787