Vila Ideal, em Duque de Caxias, ganha conjunto de obras

Duque de Caxias - Os moradores do bairro Vila Ideal vão ganhar um conjunto de melhorias. O local, que espera há muitos anos por melhorias, vai ganhar um conjunto de obras beneficiando a todos que moram na região. O lançamento ocorre neste sábado, 25, às 15h, e contará com a presença do prefeito Washington Reis e outras autoridades.



No local, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, vai construir uma creche com 128 vagas para crianças em tempo integral e uma escola municipal com 436 vagas para alunos, por turno, beneficiando estudantes da Educação Infantil, de 1 a 4 anos, e do Ensino Fundamental.



Para o senhor José Ribeiro, morador da comunidade há 25 anos, a expectativa com as melhorias no bairro é muito grande:

“Estamos com o coração alegre. Saber que as nossas crianças terão mais facilidade para chegar a escola é de deixar qualquer pai, avô, tia ou qualquer responsável mais tranquilo e satisfeito em saber que o ensino desses alunos terá mais qualidade”, relatou.



CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS



No mesmo dia também será lançada a obra de construção do novo Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na Rua Doutor Manoel Teles, esquina com Av. Henrique Valadares, na praça da Prainha. O CEO é

composto de duas clínicas, uma sala de endodontia, uma sala para pacientes especiais, uma sala de ortodontia, uma sala de raio x, uma farmácia odontológica, além de todo apoio e estrutura para funcionários

na área administrativa.