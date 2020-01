Ruas de Duque de Caxias recebem asfalto no primeiro distrito

Duque de Caxias - O programa de melhoria dos bairros de Duque de Caxias segue atuando nas ruas do primeiro distrito, com o recapeamento asfáltico (tapa buraco), nos pontos críticos da rua Maria Luiza Reis, no bairro Parque Lafaiete.

Ruas do Parque Lafaiete ganharam asfalto - Divulgação

Todo trabalho realizado ameniza o transtorno da população que passa pelo local. Com a recuperação do piso das ruas trafega-se agora com mais segurança. O mesmo acontece com os pedestres que circulam pelas ruas Deputado Almeida Franco, Bernardo Monteiro, Marambaia e Raimundo Corrêa.



“Estamos atuando em todos os distritos, levando melhorias para todos os bairros. O novo asfalto proporciona mais segurança aos motoristas que passam pelo local”, destacou o secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, que acompanhou a obra.