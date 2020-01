Casa Brasil Imbariê, em Caxias, está com inscrições abertas para cursos gratuitos

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias retoma as atividades públicas e gratuitas na Casa Brasil Imbariê, com uma programação variada de cursos gratuitos para a população do terceiro distrito.

A agenda de cursos para o 1º semestre de 2020 inclui os seguintes cursos: Teatro Livre, Desenho Mangá, Canto (em parceria com a Fundec), Violão (em parceria com a Fundec), Robótica e Oficina de Quadrinhos.

Para participar do curso Livre de Teatro, os interessados deve ter mais de 6 anos de idade. Para os demais cursos, a faixa etária mínima é de 13 anos.

As inscrições gratuitas são feitas no próprio local, com a apresentação de cópia do documento de identidade, comprovante de residência e duas fotos 3x4.



Casa Brasil Imbariê

A Casa Brasil Imbariê foi inaugurada em 10 de setembro de 2007, no primeiro mandato do prefeito Washington Reis, com o objetivo de ser um centro de inclusão digital para a comunidade do terceiro distrito,

oferecendo gratuitamente diversos cursos e atividades voltadas para informática, audiovisual entre outros.

Em janeiro de 2017, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo retomou a direção do espaço até então abandonado, promovendo melhorias e possibilitando a reabertura ao público.

A Casa Brasil Imbariê está localizada na Av. Coronel Sisson, Lt 15 e 16 Qd. 02 – Imbariê – DC. Telefone: (21) 2778-1791