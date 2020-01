Duque de Caxias realiza mutirão contra o sarampo

Duque de Caxias - A Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, promovem nesta segunda-feira, 27/01, mais um mutirão de vacinação contra o sarampo em Duque de Caxias. Na data terá início uma ação na Praça do Pacificador, das 8h às 13h, para vacinar a população até a quinta-feira, 30. Já na Praça da Mantiquira, em Xerém, também das 8h às 13h, um caminhão volante do Governo do Estado atenderá os moradores do quarto distrito.

A ação tem como público-alvo crianças de 6 meses a 2 anos - faixa etária que corresponde a 90% da população mais afetada pela doença no município - além de jovens e adultos até 49 anos de idade.

No mês de janeiro foram realizados mutirões de vacinação na UBS Calundu, no Pantanal; e no Parque Marilândia, em Campos Elíseos. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), também vem realizando bloqueios vacinais nas localidades de Vila Paulicéia, Vila Operária, Jardim Primavera, Vila São Luiz, Parque Eldorado, Parque Marilândia, Jardim 25 de agosto, Itatiaia, Vila Leopoldina e Calundu.

Os mutirões de vacinação contra o sarampo tem o objetivo de interromper a circulação do vírus e bloquear a incidência de casos da doença na cidade de Duque de Caxias. Além dessas ações, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza a vacina em mais de 50 unidades espalhadas nos quatro distritos.