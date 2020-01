Duque de Caxias publica errata em edital de chamamento público

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em conformidade à Lei nº 13.019 de 31/07/14 e amparo a deliberação 277/17 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, publicou a Errata 01 do edital de chamamento público para seleção de organização da sociedade civil para celebrar termo de colaboração.

O termo visa cumprir o termo de colaboração que tenha por objeto a execução de projeto de atendimento aos indivíduos e famílias que utilizam a política de assistência social executada pela equipe técnica da SMADH, nas condições devidamente caracterizadas e especificadas no edital.



Veja a errata no link: https://drive.google.com/file/d/1FEeYWG8vxxNIyI3Uf4S9gg5vuN4LvMxD/view?usp=sharing