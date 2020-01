Grande Rio inicia ensaios no Rei do Bacalhau, em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A Grande Rio inicia nesta quinta-feira, 30, ensaios no Rei do Bacalhau, na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias. A partir das 21h, a escola de samba caxiense entra com os principais segmentos no palco do local para animar os convidados. Os encontros vão ocorrer toda quinta-feira até o Carnaval.

Mulheres pagam R$ 10; Homens pagam R$ 15. As vendas podem ser feitas pelos telefones (21) 3842-7070; (21) 96475-2379.

A classificação é de 18 anos. O Rei do Bacalhau fica na Rodovia Washington Luiz, 2154 - KM 2.