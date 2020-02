Doma, de Duque de Caxias, está em 2º lugar entre as melhores hamburguerias do Rio

Duque de Caxias - Um dos mais famosos sites especializado em hambúrguer do Brasil divulgou a lista dos melhores estabelecimentos para se comer o sanduíche no Rio de Janeiro. E o vice-campeão fica em Duque de Caxias. Para o Guia do Hambúrger , a Doma Hamburgueria, que fica na Vila São Luis e no Parque Araruama (São João de Meriti), "surpreendeu com a qualidade e capacidade de preparar um hambúrguer de altíssima qualidade com preços mais do que acessíveis".