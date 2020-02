Caxias Shopping participa de campanha de arrecadação para vítimas das enchentes no Rio

Duque de Caxias - O Caxias Shopping se uniu à Fecomércio RJ para arrecadar donativos para as vítimas das enchentes que atingiram o Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Assim como todas as unidades do Sesc e do Senac (braços sociais da instituição), o estabelecimento comercial também passa a ter um ponto de arrecadação, que fica no Espaço Cliente. Quem quiser participar pode doar, até o dia 16 de fevereiro, alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal e de limpeza.

Os mantimentos estão sendo entregues às vítimas pelo programa Mesa Brasil Sesc, que já percorreu os municípios de Cardoso Moreira, São José de Ubá, Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula e Natividade levando mais de 11 toneladas de alimentos. A ação ocorre em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico.



Caxias Shopping fica na Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias/RJ