Hospital do Olho de Duque de Caxias realiza mutirão de glaucoma

Duque de Caxias - O sonho de melhorar a capacidade visual já é uma realidade para os pacientes que participaram do Iº Mutirão de Cirurgias de Glaucoma, promovido pela Prefeitura de Duque de Caxias, no Hospital do Olho Julio Cândido de Brito, localizado no bairro Doutor Laureano, primeiro distrito.

Maria da Silva fez cirurgia no Hospital do Olho de Duque de Caxias - Eliakin Moura/Divulgação O morador de Belford Roxo, Mario Pinheiro Filho, de 65 anos, músico, estava entre os pacientes que aguardavam há anos pelo procedimento cirúrgico. A expectativa pelo mutirão era grande, já que a grande dificuldade hoje é continuar participando dos ensaios da orquestra do Parque Fluminense, onde toca trombone, por não poder mais enxergar as partituras.

“Eu conheci o hospital através de pessoas que já foram atendidas aqui e me recomendaram com muitos elogios. Passei anos me sacrificando para fazer o tratamento particular, pelo alto custo e tudo mais. Hoje é um dia muito especial!”, declarou o músico.

Prefeito Washington Reis com secretário de saúde no Hospital do Olho - Eliakin Moura/Divulgação Já a moradora do bairro jardim Anhangá, Maria Luiz da Silva, de 74 anos, contou que estava ansiosa com a proximidade de dar um fim nas dificuldades visuais causadas pelo glaucoma.

“Estou há mais de dois anos esperando esse dia e estou confiante de que vai dar tudo certo. Só tenho motivos para agradecer”, disse.



O Diretor Médico e Oftalmologista do Hospital Julio Cândido de Brito, Drº Daniel Puertas, destacou que a melhora da capacidade visual dos pacientes com glaucoma depende do quanto antes seja realizado o procedimento cirúrgico e a continuidade do tratamento.

“O glaucoma é uma neuropatia óptica que gera sequelas irreversíveis e hoje a demanda de espera pelo procedimento é muito grande em todo o Estado. O custo de medicamento é alto e o tratamento bem complexo. Quanto mais cedo o paciente tiver acesso ao tratamento, melhor o prognóstico da doença. Mesmo após a cirurgia, o paciente continua sendo acompanhado aqui na unidade. Infelizmente são poucas as unidades que fazem esse tratamento de forma regular no estado. Daí a importância desse mutirão e dos serviços prestados pelo Hospital do Olho às pessoas que buscam atendimento”, explicou o médico.



O hospital também fez história ao realizar a primeira cirurgia inédita no município, o transplante de córnea, no mês de agosto de 2019. A paciente Elisabeth de Jesus Vieira Luiz, de 30 anos, moradora do bairro Saracuruna, foi a primeira a receber o benefício. Desde os 17 anos de idade, Elisabeth sofre de ceratocone – condição em que o tecido transparente na superfície anterior do olho se curva pra fora.