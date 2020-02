Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis entregou mais 600 aparelhos auditivos para pacientes atendidos no Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda, anexo ao Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo (HMMRC). Com a entrega, foram beneficiados mais 300 pacientes que recebem acompanhamento da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

Washington Reis participou da entrega dos aparelhos - Divulgação

Uma das pacientes beneficiadas foi Paloma Reis, de 23 anos, moradora do Parque Fluminense. Ela foi acompanhada do seu pai, Paulo Jorge da Silva, que falou da superação da filha e da alegria por mais essa vitória.

“É um dia de emoção e alegria por tudo que a Paloma já passou para chegar até aqui. Ela nasceu prematura e foi desenganada pelos médicos, mas hoje dá mais um passo para ter uma vida melhor. Só posso agradecer pelo que estão fazendo por minha filha”, disse.

Paciente recebe aparelho auditivo em Duque de Caxias - Divulgação

As crianças também recebem atendimento no Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda. Na entrega deste sábado, a pequena Lorena de Souza e o animado Davi Lucas, ambos de 4 anos, receberam seus primeiros aparelhos auditivos. Para a mãe da Lorena, Andressa de Souza, moradora do Pilar, aquele era um momento muito esperado por toda a família.

“Lorena nasceu com deficiência auditiva. Aqui, conseguimos o acompanhamento que ela tanto precisa. Esses são seus primeiros aparelhos e temos muita esperança de que a resposta ao tratamento vai ser positiva. O carinho e atenção que estamos recebendo dos profissionais nos faz crer nisso”, afirmou a mãe da pequena Lorena.

Em sua fala, o prefeito Washington Reis ressaltou a transformação que o Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda tem feito na vida de milhares de pessoas e agradeceu o apoio que o Governo do Estado tem dado ao município, principalmente para a área da saúde.

Duque de Caxias entrega mais 600 aparelhos auditivos - Divulgação

“Desde a inauguração desta unidade mais de 30 mil pessoas já passaram por aqui, recebendo atendimento e acompanhamento médico. São mais de 8 mil pessoas beneficiadas com aparelhos auditivos, entre crianças, adultos e idosos. Nosso objetivo é zerar a fila de espera, da qual cerca de 59% das

pessoas atendidas são moradores de outros municípios”, destacou o prefeito.



Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda

Desde a inauguração, em agosto de 2018, o local contabiliza mais de 30 mil pacientes atendidos, mais de 82 mil procedimentos realizados, além de mais de oito mil beneficiados com a entrega gratuita de aparelhos

auditivos. Na unidade especializada, os pacientes têm acesso a exames de comprovação de surdez, encaminhamentos para tratamentos específicos, terapia fonoaudiológica e próteses. Todo o atendimento oferecido é gratuito.

O Centro conta com 40 profissionais, entre eles fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, pediatras, assistentes sociais e psicólogos. O atendimento é de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h, no primeiro andar do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, às margens da Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias.