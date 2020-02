Em Duque de Caxias, programa de combate às enchentes volta ao bairro Parada Angélica

Duque de Caxias - O programa de combate às enchentes da Prefeitura de Duque de Caxias está atuando esta semana no bairro Parada Angélica, no terceiro distrito. Homens e máquinas da Secretaria Municipal de Obras estão trabalhando mais uma vez na limpeza e desassoreamento do Canal Estrela. No local, estão sendo retiradas grande quantidade de lixo, detritos e objetos que nos dias de chuva forte dificultam o escoamento das águas e podem provocar alagamentos na região.

Implantando em 2017 pelo prefeito Washington Reis, o programa já limpou mais de 200 quilômetros de rios, canais, córregos e valões nos quatro distritos. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Obras atuou no bairro Vila Urussaí, realizando a limpeza do Canal Farias. Agora, está concluindo a limpeza do Canal Divisa, no bairro Ana Clara. Os dois canais ficam no segundo distrito.

No terceiro distrito, a Prefeitura continua trabalhando na reconstrução da ciclovia que liga os bairros Imbariê e Parada Angélica. Além do novo piso asfáltico ao longo da Avenida Coronel Sisson, a SMO está construindo uma calçada com piso intertravado, que vai facilitar a circulação de pedestres em toda sua extensão, de mais de três quilômetros, até a divisa com o bairro Piabetá, em Magé.

O secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, disse que a limpeza dos rios e canais serve para minimizar os impactos das fortes chuvas, que acontecem geralmente nessa época do ano, beneficiando também bairros vizinhos e auxiliando no rápido escoamento das águas.

“É fundamental que a população colabore evitando lançar objetos às margens dos rios como, por exemplo, móveis, garrafas Pet, sacos plásticos e lixo. Estes materiais provocam, além da obstrução da rede, a proliferação de animais, muitos deles transmissores de doenças”, destacou o engenheiro.