Contribuinte tem até dia 16 de março para pagar IPTU de Duque de Caxias com desconto

Duque de Caxias - Até o dia 16 de março, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, está disponibilizando para os contribuintes do município descontos de 5% no pagamento do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), referente ao ano de 2020.

O contribuinte que ainda não recebeu o carnê para pagamento do IPTU poderá imprimir a 2ª via do documento, através do endereço eletrônico.

Siga o passo a passo:



1 – Entrar no site: https://duquedecaxias.rj.gov.br/

2 – Selecione a opção “Serviços na web”

3 – Selecione a opção “IPTU”

4 – Digite os números da inscrição ou código imobiliário do imóvel.

O pagamento da guia poderá ser feito nas agências Lotéricas, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento disponibiliza, ainda, postos de atendimento à população, nos seguintes endereços:

- Praça Roberto Silveira, 31– Bairro 25 de Agosto

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

- Poupa Tempo de Duque de Caxias – Estacionamento do Caxias Shopping, Rodovia Washington Luiz, 2895

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.