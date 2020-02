Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, recebe 2ª Mostra Frente Teatro

Duque de Caxias - Lançada em setembro do ano passado, com a 1ª Mostra Frente Teatro realizada na cidade de Paracambi, a Frente, uma rede composta por 26 companhias de teatro, faz sua segunda mostra na Baixada Fluminense, dessa vez em Duque de Caxias, no Teatro Municipal Raul Cortez. As apresentações da 2ª Mostra Frente Teatro acontecem nesta sexta e sábado (14 e 15/02), das 14h às 22h. O evento tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A entrada é gratuita.

Espetáculo Sol sem Dó - Divulgação

Nesta segunda edição a programação se estende para dois dias, com 8 horas de programação cada, totalizando 36 trabalhos de companhias e artistas da Frente e também de Duque de Caxias, após uma chamada pública para grupos da região. As apresentações se darão simultaneamente no palco, na praça e na sala de ensaios do teatro, e o público poderá escolher não apenas o que assistir, mas ainda migrar de um espaço a outro. Ao longo do segundo dia haverá também um Cineclube, com exibição de vídeos e curta-metragens. O cineclube ocupará a Biblioteca Governador Leonel de Moura Brizola, localizada em frente ao teatro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Intercâmbios, formações, compartilhamento de tecnologias, estratégias de fomento, fortalecimento de espaços alternativos e ampliação do público que hoje frequenta os teatros, são pautas centrais da Frente, que observa na Região Metropolitana um grande potencial. A programação da 2ª Mostra Frente Teatro RJ conta com 36 trabalhos de companhias e artistas da Frente somados às companhias e artistas de Duque de Caxias. Os trabalhos incluem peças de teatro, performances, instalações e oficinas, que representam uma diversidade cultural.

Espetáculo Ninguém Falou que Seria Fácil - Divulgação

Átila Bezerra, que compõe a programação com monólogo sobre Joãozinho da Gomeia (e estará no desfile da Grande Rio sobre o babalorixá) diz que "trazer o espetáculo de volta a Duque de Caxias, dentro dessa mostra tão importante, com artistas de tantos lugares e às vésperas do carnaval que homenageia Joãozinho, é uma alegria. Nossa peça nasceu em Caxias, fala de uma personalidade que construiu aqui sua história e nesse mês de fevereiro faz um ano de circulação".



SOBRE A FRENTE TEATRO

A Frente Teatro é uma rede formada por 26 grupos de artes cênicas da Região do Metropolitana do Rio de Janeiro, que resolveram se unir para pensar novas estratégias de fomento e produção, outros meios de relação com o público, e diferentes estratégias de circulação dos trabalhos pelas cidades. Fazem parte: Aquela Cia, Artefatos Luminosos, Brecha, CETA - Centro Experimental de Teatro e Artes, Coletivo Egrégora, Sala Preta, Coletivo Transarte, Coletivona, Complexo Duplo, Cia. Cerne, KarmaCírculus Teatro, Dragão Voador, Foguetes Maravilha, Gestopatas, Grupo Código, Miúda, Multifoco Companhia de Teatro, Peneira, Probástica Companhia de Teatro, Companhia Teatral Queimados Encena, Teatro Comercial, Teatro de Extremos, Teatro Inominável, Teatro Voador Não Identificado, Transarte e Uivo Coletivo.

A ação acontece nesta sexta e sábado (14 e 15/02), das 14h às 22h, no Teatro Municipal Raul Cortez, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, Praça do Pacificador – Centro – Duque de Caxias.