Grande Rio realiza último ensaio de rua neste domingo em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Neste domingo, 16, acontece na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, em Duque de Caxias, o último ensaio de rua do Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval. Com início às 20h, o treino a céu aberto marca o fim de uma trajetória de mais de dois meses de comprometimento de segmentos e comunidade, que marcaram presença assídua tanto na rua quanto nos ensaios de quadra, que tiveram início em outubro.



A agremiação, que termina na segunda-feira, 17, a entrega das fantasias de suas alas de comunidade, teve procura acima da média de interessados em fazer parte de seu quadro de componentes este ano, em que homenageia o líder espiritual Joãozinho da Gomeia. Com o enredo “Tata Londirá: o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias”, a escola será a quinta a desfilar no domingo de Carnaval, dia 23 de fevereiro.



Serviço:



Último ensaio de rua da Grande Rio



Data: 16 de fevereiro (domingo)



Local: Avenida Brigadeiro Lima e Silva (concentração na altura do Carrefour)



Horário: a partir das 20 horas



Evento gratuito