Caxias realiza encontro da Semana Nacional da Prevenção da Gravidez

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, realiza na próxima segunda-feira, 17 de fevereiro, das 9h às 13h, o II Encontro da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. O encontro tem como objetivo promover maior integração, sensibilização e qualificação à atenção a saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes nas unidades de saúde do município de Duque de Caxias.

O encontro, que acontece no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), tem como público-alvo profissionais e estudantes das áreas de saúde, educação, assistência social e afins. As inscrições podem ser feitas até o dia 13/02, através do e-mail: saudedoadolescentedc@gmail.com



Semana Nacional da Prevenção a Gravidez na Adolescência



A data, instituída pela Lei nº 13.798/2.019, tem o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Os adolescentes – indivíduos com idades entre 10 e 20 anos incompletos – representam entre 20% e 30% da população mundial; estima-se que no Brasil essa proporção alcance 23%. No Brasil a taxa de gestação na

adolescência é alta, chegando a 400 mil casos/ano.

Diversos fatores concorrem para a gestação na adolescência. No entanto, a desinformação sobre sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos é o principal motivo. Questões emocionais, psicossociais e contextuais também contribuem, inclusive para a falta de acesso à proteção social e ao sistema de saúde, englobando o uso inadequado de contraceptivos.

PROGRAMAÇÃO



* 9h – 9h30

Recepção e Credenciamento dos participantes

* 9h30 – 10h

Cerimônia de abertura (com as autoridades)

* 10h – 10h40

Palestra: “Gravidez na adolescência: um diálogo em construção/temos

muito que conversar”

Psicóloga Alessandra A. do Nascimento Gomes (Coord. de Saúde Mental /

SMS)

* 10h40 – 11h

Coffe Break

* 11h – 12h

Mesa Redonda: “Políticas públicas: fortalecendo o protagonismo dos

adolescentes e jovens de Duque de Caxias”

Moderadora: Tatiana Moura (Enfermeira Coordenadora PROSA)

- Acolhendo os adolescentes no planejamento reprodutivo

(Diany Riqueta Enfermeira /SMS/DVS)

- Adolescentes como agentes multiplicadores em projetos

educativos e sociais (Ewerton Mello - Presidente do Conselho Municipal

de Juventude de Duque de Caxias)

- A importância da família na formação do adolescente consciente

(Maria do Socorro Batista - Assistência Social/UPH Saracuruna)

* 12h – 12h15

Apresentação Cultural – Projeto Luar / Teatro

* 12h15 – 12h30

Encerramento





SERVIÇO

Data: 17 de Fevereiro de 2020 (2ª feira)

Horário: 09h às 13h

Endereço: Auditório Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo

Público Alvo: profissionais e Estudantes da saúde, Educação, Assistência

Social e áreas afins

Inscrições: Até o dia 13/02/2020

Email: saudedoadolescentedc@gmail.com

Vagas: 80 vagas