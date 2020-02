Caxias Shopping recebe Bailinhos de Carnaval gratuitos

Duque de Caxias - Chegou a hora de brincar o Carnaval e, além dos clubes, blocos de rua e desfiles na Marquês de Sapucaí, o Caxias Shopping está com ótimas opções para levar a garotada para curtir a folia. O centro comercial preparou uma programação com bailinhos de Carnaval, oficinas temáticas e recreação especiais nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro com marchinhas, músicas com arranjos carnavalescos e sambas, além, claro, de muito confete e serpentina.

As crianças devem ir fantasiadas. Os adultos que quiserem entrar no clima da festa, também podem se produzir com acessórios ou fantasias completas. Boa opção para a curtir o carnaval com conforto, comodidade e segurança. E o melhor, tudo gratuito.



Nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro (sábado, domingo e segunda-feira) serão realizados os tradicionais Bailinhos de Carnaval do Caxias Shopping, com um grande palco montado na praça de eventos para três dias de muita diversão, das 15h às 19h. Além dos Bailinhos, haverá recreação para a garotada com diversas brincadeiras interativas como: dança das cadeiras, chuva de confetes e serpentinas, concurso do folião mais animado e concurso de fantasia.

Confira a programação completa abaixo:



Dia 22 (sábado) o Bailinho do Tio Jota vai transformar a praça de eventos em uma grande matinê de Carnaval, misturando marchinhas antigas, sambas, músicas da MPB, como Balão Mágico, Aquarela e muito mais. Um Robô de LED gigante vai interagir com as crianças. Haverá, ainda, concurso de fantasias e do folião mais animado e uma divertida oficina de customização de fantasias e acessórios carnavalesco.



Dia 23 (domingo), a festa fica por conta da Fanfarra Miudinha, que fará um show que pretende resgatar a rica musicalidade brasileira representada através de marchinhas, axé, frevo, samba e até do funk. O objetivo é mostrar o verdadeiro significado de brincar o carnaval como nas antigas matinês. O grupo, formado em 2011, é a versão infantil do famoso bloco Largo do Machado, Mas não Largo do Copo, que arrasta foliões pelas ruas do Rio de Janeiro. Um Robô de LED gigante vai interagir com as crianças. Haverá, ainda, concurso de fantasias e do folião mais animado e uma divertida oficina de customização de fantasias e acessórios carnavalesco.



E no dia 24 (segunda-feira), o grupo Cavunjinho, Samba Miudinho, encerra a programação de bailinhos em grande estilo, com um repertório de marchinhas de carnaval especiais para as crianças, cantigas de roda e música popular atual em ritmo de samba. Haverá, ainda, concurso de fantasias e do folião mais animado, e uma divertida oficina de customização de fantasias e acessórios carnavalesco.



SERVIÇO: Bloquinhos e Bailinhos de Carnaval no Caxias Shopping



Data: 22, 23 e 24 de fevereiro



Local: Caxias Shopping. Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias. RJ.



Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 9-9305-3611.



Evento Gratuito