Grande Rio faz último ensaio de rua nesta terça-feira

Duque de Caxias - Devido às fortes chuvas do último domingo, 16, o Acadêmicos do Grande Rio transferiu o último ensaio de rua para esta terça-feira, 18, na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, a partir das 19 horas. Será a despedida da maratona de treinos, que teve início em dezembro, na rua, e em outubro, na quadra, logo depois da escolha de seu samba, considerado um dos melhores do ano.



A Grande Rio é a quinta escola a desfilar no domingo de Carnaval com o enredo "Tata Londirá: o canto do caboclo no quilombo de Caxias", em homenagem a Joãozinho da Gomeia.



Serviço:



Último ensaio de rua da Grande Rio

Data: 18 de fevereiro (terça-feira)

Local: Avenida Brigadeiro Lima e Silva (concentração em frente ao Carrefour)

Horário: a partir das 19 horas

Evento gratuito