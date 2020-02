Centro de Reabilitação de Duque de Caxias completa um ano de funcionamento

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira, 20, às 8h, a Prefeitura de Duque de Caxias comemora um ano de funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), localizado no bairro Sarapuí, no primeiro distrito. O evento contará com a presença do prefeito Washington Reis, do Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil, Dr. José Carlos de Oliveira, além de autoridades estaduais e municipais. Milhares de pessoas têm sido beneficiadas com os serviços oferecidos pela unidade, não só para moradores do município de Duque de Caxias, mas de todo o Estado.

Pacientes elogiam atendimento no CER IV - Marcia Catita/SECOM



Para a fisioterapeuta Daniele de Almeida Oliveira, diretora do CER IV, a unidade vem ampliando o número de atendimentos, alcançando cada vez mais pacientes na área de reabilitação. O CER IV é uma unidade municipal de saúde especializada que oferece à população atendimentos voltados para a reabilitação Física, Intelectual, Auditiva e Visual. No local, o paciente é acolhido por uma equipe profissional multidisciplinar e tem a seu dispor todos os equipamentos necessários para o tratamento nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Assistente Social, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Psiquiatria, Clínica Geral e Ortopedia, além do Polo de Ostomizados.Para a fisioterapeuta Daniele de Almeida Oliveira, diretora do CER IV, a unidade vem ampliando o número de atendimentos, alcançando cada vez mais pacientes na área de reabilitação.

Unidade oferece tratamento em diversas especialidades de reabilitação - Marcia Catita/SECOM

“Em apenas um ano, desde a inauguração, o CER IV já é uma referência nessa área em todo o Estado. Saímos de 500 atendimentos no mês de inauguração, em fevereiro de 2019, para alcançar hoje uma média de 15 mil atendimentos mensais. A tendência é que esse número aumente, alcançando cada vez mais pacientes. No mês de janeiro de 2020, ultrapassamos o número de 20 mil atendimentos”, destaca.



Para facilitar o acesso e permanência dos pacientes aos programas de reabilitação em que estão cadastrados, a unidade conta hoje com quatro veículos do Programa de Transporte Especial de Pacientes, sendo dois deles adaptados para a locomoção de pacientes com deficiência física.

Centro de Reabilitação de Duque de Caxias completa um ano de funcionamento - Marcia Catita/SECOM Para Gilciene dos Reis, moradora do Jardim Gramacho, o CER IV é a esperança de dias melhores para o pequeno Thallys dos Reis, seu filho de 1 ano e 3 meses. Quando estava grávida, Thallys foi diagnosticado com Hidrocefalia. Logo depois, foi descoberto um problema na coluna do bebê.

“Com dois dias de vida, o Thallys passou por uma cirurgia na coluna. Dez dias depois, ele colocou uma válvula na cabeça. Todos os médicos diziam que ele não poderia andar. E foi com esse histórico que chegamos no CER IV, onde fui muito bem recebida. Hoje, através do trabalho da Fisioterapeuta Giselle Ribeiro, Thallys já engatinha e quer ficar em pé, como qualquer criança da sua idade. Estamos muito gratos!”, comemora Gilciene.