Prefeitura de Caxias não autoriza aumento nas passagens nas linhas municipais

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, esclarece que não haverá aumento nas tarifas das linhas de ônibus que circulam dentro da cidade. O valor da passagem modal continua mantido em R$ 4, por determinação do prefeito Washington Reis, que não autorizou o aumento solicitado pelo sindicato das empresas de transportes no município.



Quando assumiu o governo, em 2017, Reis reduziu o valor da tarifa de maior percurso de R$ 5,50 para 4,25 e manteve a modal em R$ 4. Isso significa que não há aumento nas passagens das linhas municipais há 38 meses. Atualmente, circulam em Duque de Caxias 496 ônibus, de sete empresas, em 57 linhas municipais, o que corresponde a 80% das linhas.

Aumento na passagem intermunicipal



Com relação aos ônibus das linhas intermunicipais, que são aquelas que saem de Caxias e circulam em outras cidades, a Prefeitura informa que não tem gerência sobre as mesmas. Essas linhas são fiscalizadas e autorizadas pelo Governo do Estado, através do DETRO/RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro).



Além de garantir os preços sem aumentos, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que tem trabalhado para melhorar as condições do transporte público na cidade e garantir mais qualidade de vida para os cidadãos. As sete empresas que exploram o transporte público no município estão substituindo antigos veículos por novos ônibus, mais modernos e climatizados. Ao mesmo tempo, os veículos encontrados circulando nas ruas com problemas são retirados das linhas e as empresas são notificadas.