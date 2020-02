Caxias Shopping realiza esquenta gratuito de Carnaval

Duque de Caxias - O Caxias Shopping preparou um esquenta de Carnaval para celebrar o início da folia nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro. No palco, a Banda Carioca vai tocar marchinhas, sambas, sucessos da MPB e do pop em ritmos carnavalescos e sambas de enredo para os foliões aproveitarem a festa.

O evento vai reviver os grandes bailes de carnaval com toda alegria e descontração que o carnaval merece. O show é gratuito e faz parte da programação carnavalesca que o Caxias Shopping promoverá em fevereiro com shows, blocos e bailinhos para toda a família.



SERVIÇO: Esquenta de Carnaval com a Banda Carioca no Caxias Shopping

Data: 21 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping.

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias. RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 99305-3611.

Evento Gratuito