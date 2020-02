Hospital do Olho de Duque de Caxias vira referência em cirurgia de estrabismo

Duque de Caxias - Inaugurado em dezembro de 2017, o Hospital do Olho Julio Cândido de Brito virou referência em cirurgia em estrabismo. Entre as cirurgias pediátricas realizadas na unidade está a correção

cirúrgica de estrabismo. O pequeno Isaac Moreira da Silva, de 6 anos, passou pelo procedimento realizado pela equipe formada pelos oftalmologistas Dr. Renato Queiroz e Dra Nathalia Raupp, e pelo anestesista Dr. Hugo Siqueira, com acompanhamento da Dra Fernanda Guimarães, pediatra do Hospital do Olho e atual presidente da SOPERJ - Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, setor Baixada Fluminense.



“A cirurgia do Isaac foi um sucesso. Atualmente, fazemos até quatro procedimentos como esse por semana. Cerca de 90 crianças já foram atendidas e passaram pela correção de estrabismo aqui no Hospital do Olho. É importante que os pais façam o quando antes a avaliação oftalmológica. Nesses casos, o diagnóstico precoce conta muito para o sucesso da correção”, ressaltou a pediatra.

Hospital do Olho de Duque de Caxias virou referência em cirurgia de estrabismo - Divulgação



O Hospital do Olho Julio Cândido de Brito funciona de segunda a domingo, a partir das 7h, e está localizado na Praça do Laureano, nº1.135, bairro Dr. Laureano, em Duque de Caxias. É um erro acreditar que o estrabismo desaparece com o crescimento. Assim que o desvio ocular for notado nas crianças, elas devem se encaminhadas para avaliação oftalmológica. O estrabismo pode ser tratado e corrigido em qualquer idade, mas os resultados são sempre melhores se o tratamento for seguido à risca e precocemente iniciado. A falta de tratamento adequado pode reverter na perda total da visão do olho desviado.O Hospital do Olho Julio Cândido de Brito funciona de segunda a domingo, a partir das 7h, e está localizado na Praça do Laureano, nº1.135, bairro Dr. Laureano, em Duque de Caxias.