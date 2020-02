Duque de Caxias - Técnicos da Defesa Civil de Duque de Caxias e São João de Meriti discutiram ações de apoio que podem ser implementadas para atendimento às demandas provocadas pelas chuvas fortes que nessa época do ano castigam bastante a região. O encontro aconteceu no quartel do 14º Grupamento de Bombeiros, em Duque de Caxias, que atende também a cidade vizinha com um destacamento.



Foram discutidos com o comandante do 14º GBM, tenente-coronel Leandro Greco, além do trabalho em conjunto das instituições, a realização de um simpósio que poderá reunir a defesa civil dos municípios da Baixada Fluminense que apresentarão seus planos de contingência. A capacitação de agentes e bombeiros em defesa civil e a mobilização dos órgãos públicos para ajudar os bombeiros em ocorrências também foi discutida durante o encontro.

Defesa Civil de Duque de Caxias e São João de Meriti discutem ações para chuvas - Gabriel Mendes/Divulgação No último domingo, logo após o temporal que caiu no terceiro distrito acompanhado de ventos fortes, mais de 20 árvores tombaram em Santa Cruz da Serra. Na ocasião, os bombeiros tiveram ajuda da defesa civil municipal que mobilizou as secretarias de Meio Ambiente e de Obras para ajudar no corte das árvores e limpeza das pistas da Rodovia Washington Luiz e Automóvel Clube.