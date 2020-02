Centro de Reabilitação de Duque de Caxias comemora um ano de funcionamento

Duque de Caxias - Duque de Caxias celebrou o primeiro aniversário do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) com muita festa e comemorações. A data foi celebrada com a presença do prefeito Washington Reis; do Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil, Dr. José Carlos de Oliveira; autoridades municipais e estaduais; pacientes e profissionais da saúde. O CER IV está localizado no bairro Sarapuí, no primeiro distrito do município.

"Há um ano realizávamos o sonho de milhares de pessoas, que com muita dificuldade buscavam tratamento especializado em reabilitação. Hoje, ao ver essa unidade cheia de crianças e adultos, só posso agradecer a Deus! E as boas notícias não param. Em breve esses serviços também serão oferecidos na Policlínica Duque de Caxias, com a inauguração da nova ala de Fisioterapia na unidade. No novo espaço os pacientes ainda terão acesso a uma piscina aquecida para a realização de sessões de Hidroterapia. Desde o início do nosso mandato não paramos de investir na saúde da população. O CER IV é mais um exemplo disso!", destacou Washington Reis. Ao se dirigir ao público presente, o prefeito Washington Reis falou da importância do Centro de Reabilitação para milhares de pacientes, não só de Duque de Caxias, mas também dos municípios vizinhos. Em um ano de funcionamento, o CER IV passou de 500 atendimentos no primeiro mês, para a média de 15 mil atendimentos mensais.