Duque de Caxias - Desfilando na Grande Rio há 20 anos, Thainá Oliveira ficou emocionada com o vice-campeonato da escola. A musa da agremiação caxiense veio na frente do último carro representando uma andorinha.

Thainá Oliveira musa da Grande Rio se emociona com vice-campeonato - Reprodução

“O desfile, pra mim, surpreendeu todas as expectativas. Eu amei do começo ao fim. Há muitos anos que não fazemos um desfile desses. Caxias abraçou a Grande Rio. Estou muito feliz”, contou.Neste sábado, a Grande Rio volta ao Sambódromo para participar dos desfiles das campeãs. A tricolor será a penúltima a desfilar.Neste Carnaval, a Grande Rio veio com enredo "Tata Londirá: O Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias", dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.