Duque de Caxias - Será concluída neste sábado, 29, mais uma etapa da construção do Viaduto do Gramacho, em Duque de Caxias, que vai facilitar o acesso à Rodovia Washington Luiz (BR 040). O trânsito na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola (antiga Presidente Kennedy) vai continuar sendo interditado para veículos em vários horários para colocação das vigas e das lajes do viaduto.

Trânsito em Caxias sofrerá alterações para instalações das vigas do viaduto de Gramacho - Leonardo Pereira/SMO

O serviço que deveria ser iniciado nesta quinta-feira, por causa do mau tempo, mesmo com atraso, será concluído no prazo previsto. Também será lançada pela secretaria Municipal de Obras a travessa do pilar 5 (P5).Para organização do trânsito estão sendo mobilizados agentes de trânsito e viaturas da Guarda Municipal, além de equipe técnica da SMO. O secretário de Obras João Carlos Grilo informou que a parte aérea do viaduto que vai ligar os bairros Gramacho e Sarapuí terá 320 metros de extensão e que na Avenida Teixeira Mendes está sendo construído um parque com ciclovia, quadra de vôlei de praia, campo de futebol, quadra de basquete, academia da terceira idade, playground e iluminação à LED, além de jardins e áreas de convivência, entre outros atrativos para os moradores da região.“Mesmo com o atraso por causa da chuva, vamos conseguir concluir o trabalho no sábado”, disse o engenheiro e secretário de Obras João Carlos Grilo.