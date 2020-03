Duque de Caxias - As obras de construção do mais novo Centro de Imagens que estão sendo executadas no térreo da Policlínica Duque de Caxias continuam avançando no 1º distrito. Técnicos da Secretaria Municipal de Obras estiveram no local, acompanhando o serviço que está sendo realizado.

Unidade de saúde vai ganhar aparelho de ressonância magnética - Divulgação



hidroterapia. A unidade vai ganhar ainda o maior centro de imagem do município, com aparelhos de ressonância magnética, tomografia, ultrassom 4D, densitometria óssea, mamografia (com estereotaxia) e cintilografia, um serviço que atualmente é oferecido somente no CDPI da Secretaria de Estado de Saúde. Na unidade, as equipes da SMO estão promovendo o reforço estrutural para receber o equipamento de ressonância magnética e tomografia. Na parte externa, os funcionários fazem o trabalho de regularização da calçada com piso intertravado, seguindo o padrão atual.Com a ampliação, a Policlínica vai passar a oferecer serviço completo na área de Fisioterapia, com reabilitação Traumato Ortopédico e Reumatológico, inclusive com a instalação de uma piscina térmica parahidroterapia. A unidade vai ganhar ainda o maior centro de imagem do município, com aparelhos de ressonância magnética, tomografia, ultrassom 4D, densitometria óssea, mamografia (com estereotaxia) e cintilografia, um serviço que atualmente é oferecido somente no CDPI da Secretaria de Estado de Saúde.

Obras avançam na ampliação da Policlínica de Duque de Caxias - Divulgação O secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, está acompanhando os trabalhos no local junto a equipe de engenharia.

“Estamos trabalhando direto. Inclusive no final de semana e feriado. Não paramos nem no carnaval, para garantir a entrega de mais um aparelho público de qualidade para a população” disse o secretário.