Caxias Shopping adere ao conceito Shopping Pet Friendly

Duque de Caxias - Seguindo a tendência mundial, que a cada dia vem ganhando mais espaço no Brasil, o Caxias Shopping acaba de aderir ao conceito Shopping Pet Friendly. O objetivo é dar ainda mais conforto aos clientes que, a partir de agora, poderão circular com seus cães e gatos de pequeno e médio portes pelos corredores. Para desfrutar desse benefício, os tutores devem seguir algumas regras simples, como carregar seus animais no colo ou passear com os pets com coleiras e guias. As regras de boa convivência estarão sinalizadas nas portarias do Shopping, no Espaço Cliente e no site. www.caxiasshopping.com.br.



Segundo Michelle Coutinho, gerente de marketing do empreendimento, o objetivo é tornar a experiência de visitar o shopping ainda mais inclusiva e confortável para os clientes.

"O Caxias Shopping está sempre se aprimorando para ser o melhor ponto de encontro, lazer e compras de Duque de Caxias e da Baixada. Agora, os moradores da região podem contar com mais essa comodidade enquanto passeiam, fazem compras e se divertem no shopping com a família”, explica.



O Caxias Shopping fica na Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias. RJ. Mais informações pelo telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp: (21) 9-9305-3611.