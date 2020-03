Fundec firma parceria com Secretaria de Cultura e Turismo para promover cursos

Duque de Caxias - A Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia), em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura, está transferindo para a Casa Brasil os cursos ministrados na unidade de Imbariê. As atividades terão início na próxima segunda-feira, 9. Na antiga unidade, localizada no mesmo bairro, os alunos tinham aulas de informática, idiomas, departamento pessoal, entre outros, enquanto na Casa Brasil eram ministradas apenas as aulas de canto e violão.

A mudança de toda a grade de cursos da Fundec Imbarie para a sede da Casa Brasil tem como objetivo melhorar a infraestrutura oferecida para os alunos. Outro ponto positivo é a localização, melhorando o deslocamento dos alunos de outros distritos. A grande motivação com a alteração é justamente ampliar o número de vagas ofertadas.

Segundo o presidente da Fundec, Profrº Joilson Cardoso, a mudança beneficiará os moradores da região, além de agregar os cursos profissionalizantes aos instrumentais de canto e violão, que já eram ministrados na sede da Casa Brasil. Joilson, que tem acompanhado a finalização das obras de reestruturação no espaço, reafirmou a importância da parceria e o apoio do Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Vagner Dutra.

“Com essa nova proposta, vamos ampliar e quase dobrar o número de atendimentos nos nossos cursos. Além de manter as modalidades já existentes nas duas unidades, vamos viabilizar a entrada de novos cursos”, completou o presidente: "As salas já estão sendo equipadas e essa mudança irá impactar de forma positiva no aprendizado dos alunos, pois uma boa infraestrutura está relacionada a questões pedagógicas, uma vez que os estudantes terão condições mais favoráveis para desenvolver suas habilidades, tanto motoras quanto intelectuais".

Diretor de Educação da Fundec, Márcio Coutinho, diz acreditar que a transferência tem um ganho didático importante, porque a educação está relacionada com a cultura.

“Antigamente dividíamos o espaço com outros órgãos que não possuem relação com a educação, como Detran, DPO etc.”

Os interessados devem comparecer a Casa Brasil Imbarie e buscar informações sobre vagas remanescentes. Para mais informações sobre os cursos e unidades, basta acessar o site: www.fundec.rj.gov.br.