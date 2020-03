Defesa Civil de Duque de Caxias interdita residências na Vila Canaã

Duque de Caxias - Quatorze casas no bairro Vila Canaã, no terceiro distrito de Duque de Caxias, foram interditadas na manhã desta quarta-feira, 4, pela Defesa Civil Municipal, depois um deslizamento de barreira na localidade Beco dos Paraíbas. Desde as primeiras horas da manhã, equipes das Secretarias de Obras e Limpeza Urbana, Saúde e Defesa Civil, Assistência Social e Direitos Humanos estão trabalhando na região. Para atender às famílias foi aberto um ponto de apoio em uma igreja do bairro.

Bairro caxiense foi afetado pela forte chuva - Misael Machado/Divulgação



O Colégio Estadual Alemy Tavares da Silva está colaborando fornecendo alimentação para os moradores e para os trabalhadores que necessitarem. No local, também estão atuando o Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ), através do Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos (NADE) e técnicos da Defesa Civil Estadual. Em Xerém, no quarto distrito, sirenes foram acionadas pela Defesa Civil Municipal para alertar a população das chuvas fortes, mas não foram registrados atendimentos.

Defesa Civil de Duque de Caxias interdita casas na Vila Canaã - Misael Machado/Divulgação Para limpeza das ruas afetadas pela queda de barreira e pela enxurrada, a Secretaria Municipal de Obras está mobilizando cerca de 200 trabalhadores, além de máquinas, caminhões basculante e vacall para desobstrução das vias e das redes de escoamento de águas pluviais no local da ocorrência. No domingo e na segunda-feira, na mesma região, foram registrados deslizamentos de terra e a mobilização de várias secretarias de governo. O trabalho está sendo acompanhado de perto pelo secretário municipal de Obras João Carlos Grilo.