Firjan SESI abre vagas gratuitas para curso Pré-Enem em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A Firjan SESI está com 3.120 oportunidades gratuitas para o curso Pré-Enem em todo o estado do Rio. Em Duque de Caxias, são 200 vagas. Os interessados devem estar matriculados em uma turma do 2º ou 3º ano do Ensino Médio (da Educação Regular ou da Educação de Jovens e Adultos) em qualquer escola da rede pública ou já terem concluído o Ensino Médio, com idade mínima de 15 anos.



De acordo com o gerente de Educação Básica da Firjan SESI, Giovanni Lima, a federação visa contribuir com a formação dos alunos, com base nos objetivos centrais do Enem, expressos em competências fundamentais para ampliação da visão crítica e social necessárias ao exercício pleno da cidadania.

"A nota no Enem é a porta de entrada para o Ensino Superior no Brasil, e portanto, uma ferramenta importante para o desenvolvimento, não só dos próprios estudantes, como do país", afirma.



O edital tem inscrições abertas até o dia 13/03 e devem ser realizadas presencialmente no local escolhido, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável.



As aulas terão início a partir da abertura das turmas, que devem ter quantidade mínima de 20 alunos, dentro do período do curso: de 16/03 a 28/11.



O curso terá carga horária total de 432 horas, divididas nas áreas de Linguagens (Português/Produção Textual), Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia), Ciências Humanas (História e Geografia) e Matemática, buscando oferecer ao candidato, além do conteúdo de cada disciplina, normas, instruções, informações e orientações relativas à prova.



O edital completo está disponível no site: www.escolafirjansesi.com.br/processoseletivo . Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231.

A Escola Firjan SESI Duque de Caxias fica na Rua Arthur Neiva, 100, 25 de Agosto, Centro – 200 vagas.