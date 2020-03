Evelyn Lima faz show em homenagem ao Dia da Mulher no Caxias Shopping

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira, dia 6 de março, a happy hour do Caxias Shopping fará uma homenagem especial às mulheres. No show, a cantora Evelyn Lima interpretará sucessos nacionais e internacionais de todos os gêneros musicais que ficaram marcados nas vozes femininas. O público

poderá cantar e dançar enquanto aprecia a performance e a voz marcante da artista.

O espetáculo abre a temporada de março do projeto “Shows de Sexta”, onde artistas se apresentam semanalmente, no palco do Caxias Shopping, na Baixada Fluminense. Em março, o projeto terá show com a Banda Certa Duo, cantando todos os ritmos, no dia 13, um Tributo ao grupo Charlie Brown Jr. com a banda Papo Reto no dia 20, e uma roda de samba da melhor qualidade com o grupo Battukô, no dia 27 de março.

O evento é uma boa opção para iniciar o final de semana em alto astral. E o melhor: tudo gratuito.

SERVIÇO: Show em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher com Evelyn

Lima no Caxias Shopping

Data: 6 de março (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping.

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias - RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 99305-3611.

Evento Gratuito