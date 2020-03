Senac oferece capacitação em Libras em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Dados do último censo do IBGE, de 2010, aferiram que há cerca de 10 milhões de brasileiros com deficiência auditiva, que correspondem a 5% da população do país. Desta forma, para lhes garantir cidadania plena e acesso igualitário aos serviços e sistemas, em 2002, através da Lei de Libras, a língua de sinais foi oficializada e tornada o meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda, sendo a segunda língua oficial do Brasil. Para sustentar esse cenário inclusivo cada vez mais brasileiros ouvintes têm procurado cursos de Libras para capacitar-se e agregar valor a seus perfis sociais e profissionais.O Senac RJ tem um itinerário formativo completo em Libras, do básico à conversação, que permite ter uma formação completa no idioma em uma única instituição de ensino, seguindo a mesma metodologia de aprendizado baseada em situações práticas e com instrutores surdos e ouvintes com larga experiência no ensino de Libras. Os cursos, cada um com 40 horas, são compostos por atividades práticas e teóricas para estimular o processo criativo e a desenvoltura do aluno. Para fazer o curso, os interessados devem ter o Ensino Fundamental II completo e idade mínima de 14 anos. Informações complementares podem ser obtidas diretamente nas unidades, pelos telefone ou no site www.rj.senac.br