Fundec inicia aulas em Duque de Caxias nesta segunda-feira

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira, 9, a Fundec dará início aos cursos presenciais em 25 centros de ensino espalhados pelo município. A exceção é a unidade de Jardim Primavera que ainda está em processo de finalização das obras. O início das aulas na unidade, que fica localizada à Rua Marquês de Baependi, n° 593, será no dia 06/04.



Desde a última quinta-feira, 27/02, estão sendo oferecidas vagas remanescentes para os cursos presenciais da fundação para os candidatos que se inscreveram mas não foram sorteados. Estes têm até este sábado, 07, para se candidatar.



Os interessados que ainda não se inscreveram terão até a próxima segunda-feira, dia 09, para ocuparem as vagas. Outras informações sobre cursos e unidades estão disponíveis através do Whatsapp (21) 99429-7916

e também no site www.fundec.rj.gov.br .