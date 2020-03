Duque de Caxias realiza palestra sobre feminicídio

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou na sede da OAB/DC o debate “A Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06 e os Direitos Adquiridos com ela”, mediado pela delegada da DEAM/DC (Delegacia de Atendimento à Mulher) drª Fernanda Fernandes.

Delegada foi uma das coordenadoras de evento contra feminicídio - Divulgação

Durante o encontro, a delegada reforçou a importância da legislação criada em 2016. Segundo Fernandes, é preciso criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres a fim de eliminar de todas as formas a discriminação contra as mesmas.“Esse evento serve para esclarecer o que é violência psicológica, patrimonial, moral e física. Identificando esta primeira fase do ciclo de violência torna-se mais fácil retirar a vítima deste estágio e mantê-la viva. Nestes encontros aproveitamos também para mostrar todos os equipamentos que existem em Duque de Caxias. Reforço também a importância do registro policial porque a medida protetiva dá uma segurança a mais para a vítima. Esperamos que sejam feitos registros nesta primeira fase,” declarou a delegada.Emocionada, a estudante de 23 anos, Monique Larissa Gonçalves, aconselhou as mulheres a realizarem o registro policial.