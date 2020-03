Duque de Caxias - O Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher (CRAESM), localizado em Xerém, realizou um mutirão de exames para mais de 400 mulheres. A ação fez parte das atividades programadas pela Prefeitura de Duque de Caxias, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo, dia 8. O secretário municipal de Saúde, José Carlos de Oliveira, participou do evento acompanhado pela diretora médica, Drª Maria Francisca Ciminelli, e da diretora administrativa, Carla Borges.

Ação fez parte da Semana da Mulher de Duque de Caxias - Divulgação



A ação contou com a presença da equipe de beleza da FUNDEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias) prestando serviços gratuitos de cabeleireiro, barbeiro, manicure e design de sobrancelhas. Além dos serviços de saúde, as pacientes também participaram de atividades informativas, de conscientização e receberam homenagens pelo dia. A ação contou com um mutirão de acolhimento e triagem para realização de exames de mamografia digital, coleta para exame preventivo, densitometria óssea e teste rápido de HIV e sífilis. O CRAESM é a unidade de referência no cuidado e atenção à saúde da mulher no município. Desde março de 2019, a unidade conta com o primeiro mamógrafo digital público do município, que chega a contabilizar uma média de mil mamografias digitais por mês.A ação contou com a presença da equipe de beleza da FUNDEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias) prestando serviços gratuitos de cabeleireiro, barbeiro, manicure e design de sobrancelhas.

Corpo técnico da unidade posa com o secretário de Saúde, José Carlos de Oliveira - Divulgação

Uma das mulheres presentes à ação, Lorraine Justo, de 28 anos, moradora de Xerém, já conhecia os serviços prestados pela unidade. Ela é mãe de Leandro, de 1 ano e 9 meses, e falou do atendimento que recebe no local desde o pré-natal do seu filho.



“Frequento o CRAESM desde quando estava grávida do Leandro. Aqui, eu fiz o meu pré-natal. Desde o nascimento do meu filho ele é acompanhado pelos profissionais de saúde da unidade. O CRAESM tem sido a nossa referência e dos nossos filhos. Sempre fui tratada com todo cuidado e atenção. A equipe e o atendimento são nota mil!”, destaca Lorraine.



Para a dra Maria Francisca Ciminelli, diretora médica da unidade, a realização do mutirão vem reforçar o trabalho diário de toda a equipe para levar saúde gratuita para todas as mulheres.

Centro de Referência da mulher realiza exames em Duque de Caxias - Divulgação

“A ação que estamos realizando tem o objetivo de facilitar o acesso às mulheres a todos os serviços, entre eles, exames preventivo, teste rápido para HIV e Sífilis, ultrassonografia, mamografia, palestras e orientações voltadas para a saúde da mulher. É importante destacar que todos esses serviços são oferecidos na rotina de atendimentos da unidade. Todo dia é dia da mulher no CRAESM”, ressalta a diretora

médica.



Cuidando da saúde da mulher